Le Napoli déroule face au Torino

Torino 0-4 Napoli

Buts : Osimhen (9e, 35e), Kvaratskhelia (51e, SP), Ndombélé (69e)

Trop haut, trop fort.

Après une qualification historique en Ligue des champions cette semaine, le Napoli a dominé le Torino grâce à un doublé de la tête d’Osimhen, et un penalty de Kvara.

Un Toro trop maladroit et trop agressif face au pressing adverse en début de rencontre, au point de se faire punir d’entrée quand le corner tiré par Zieliński trouve la tête d’Osimhen (0-1, 9e). Dans la foulée du 20e but du Nigérian en Serie A cette saison, le Napoli lève un peu le pied, et l’équipe de Jurić tente d’en profiter. La frappe vicieuse de Nikola Vlašić est bien repoussée par Alex Meret (14e), qui sort ensuite un missile de Samuele Ricci, avant qu’Antonio Sanabria touche le poteau (22e).

Dommage, car le temps faible napolitain s’arrête là, et Kvaratskhelia obtient un penalty qu’il transforme en prenant à contre-pied Vanja Milinković-Savić (0-2, 35e). Le calvaire du Toro se poursuit dès le retour de la pause, quand Kvara décale Olivera d’une ingénieuse talonnade, avant qu’Osimhen termine l’action du front, au second poteau (0-3, 51e). Après quoi, Spalletti commence à faire tourner, ce qui profite à Tanguy Ndombélé. Le milieu français termine le taf en mettant au fond une offrande de Kvara (0-4, 69e), auteur de 12 buts et 10 passes décisives en championnat.

Le spectacle du génie géorgien sera à retrouver samedi prochain, lors d’un amical de la Géorgie contre la Mongolie.

Torino (3-4-2-1) : Milinković-Savić – Gravillon (Djidji, 54e), Schuurs, Rodríguez – Singo (Aina, 75e), Ricci, Linetty (Ilic, 54e) , Vojvoda (Buongiorno, 54e) – Radonjić, Vlašić (Seck, 85e) – Sanabria. Entraîneur : Ivan Jurić.

Napoli (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Min-jae, Rrhamani (Østigård, 71e), Olivera – Anguissa, Lobotka (Gaetano, 85e), Zieliński (Ndombélé, 65e) – Lozano (Elmas, 65e), Osimhen (Simeone, 71e), Kvaratskhelia. Entraîneur : Luciano Spalletti.

