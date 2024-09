La Lazio se replace en venant à bout du Torino

Torino 2-3 Lazio

Buts : Adams (67e) et Coco (90e+3) pour le Toro // Guendouzi (8e), Dia (60e) et Noslin (89e) pour les Laziali

La french touch.

Portée notamment par ses anciens pensionnaires de Ligue 1, la Lazio est allée s’imposer sur la pelouse du Torino (2-3). De quoi se replacer dans une course à l’Europe plus serrée que jamais en Italie. Un après-midi bien lancé par les anciens compères marseillais Nuno Tavares (à la passe) et Mattéo Guendouzi, à la finition (0-1, 8e). Rapidement devant au score, les visiteurs s’en remettent à Ivan Provedel pour maintenir leur avantage.

Boulaye Dia est en feu

En pleine bourre depuis le début de saison et déjà auteur d’un doublé dans la semaine à Kyiv, Boulaye Dia s’occupe de doubler la mise à l’heure de jeu, pensant mettre les siens à l’abri avec son cinquième but de la saison (0-2, 60e). C’est compter sans la réduction du score de Che Adams d’une frappe finalement sans conséquences (1-2, 67e), tandis que l’entraîneur local Paolo Vanoli est exclu quelques minutes plus tard. Une révolte de courte durée pour les Turinois, qui rendent les armes malgré une fin de partie folle, du break de Tijjani Noslin (1-3, 89e) au nouvel espoir déçu apporté par Saúl Coco, d’une frappe lumineuse (2-3, 90e+3).

La lutte promet déjà d’être terrible.

