Bologne étrille la Lazio, la Roma se replace en battant Cagliari

Les supporters de la Roma ont passé un très bon dimanche.

Et pour cause, ils ont vu leur équipe prendre trois points très importants dans la course à l’Europe face à Cagliari. Sans forcément briller puisque les gars de Claudio Ranieri ont dû s’en remettre à un unique but en seconde période d’Artem Dovbyk, bien placé à la suite d’un corner (1-0). Mais le plus important est ailleurs…

Guendouzi en PLS

… La Roma revient en effet à deux petits points seulement de son rival historique, la Lazio. Cette dernière a, de son côté, pris une sacrée gifle à Bologne plus tôt dans la journée : menée 1-0 à la pause, la bande de Mattéo Guendouzi a totalement sombré en deuxième mi-temps en prenant deux pions coup sur coup au retour des vestiaires et finissant avec cinq buts encaissés (5-0).

De quoi faire monter encore un peu plus la pression à un mois du derby romain, qui devrait être capital…

Bologne 5-0 Lazio

Buts : Odgaard (16e), Orsolini (48e), Ndoye (49e), Castro (74e) et Fabbian (84e)

Roma 1-0 Cagliari

But : Dovbyk (62e)

La Lazio éteint Bologne