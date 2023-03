La Lazio s’en sort bien à Bologne

Bologne 0-0 Lazio

Visiblement, personne ne veut priver Naples du Scudetto.

Alors qu’elle pouvait prendre la deuxième place, la Lazio n’a pas saisi sa chance sur la pelouse de Bologne (0-0). Les hommes de Maurizio Sarri se contenteront sans doute de ce point, tant les locaux leur ont mené la vie dure. Musa Barrow a beaucoup tenté, et il a fallu la main ferme d’Ivan Provedel pour l’empêcher de marquer à la demi-heure de jeu (33e). À la réception d’un centre de Yórgos Kyriakópoulos au deuxième poteau, Lewis Ferguson a aussi fait trembler le poteau (28e).

Les Rossoblù sont revenus avec les mêmes intentions en deuxième période, et la frappe du gauche signée Kyriakópoulos a dangereusement flirté avec le montant du but romain (47e). Barrow, encore lui, a frôlé la lucarne dans le money time (82e). En face, la Lazio a eu du mal à se montrer menaçante, hormis quand Łukasz Skorupski a dû sortir une double parade devant Luis Alberto et Felipe Anderson (35e). Les Romains restent troisièmes, et les Rossoblù confirment leur étiquette d’équipe difficile à manœuvrer en grimpant provisoirement au septième rang.

Thiago Motta sur le banc du PSG, allez !

Bologne (3-4-1-2) : Skorupski – Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso – Moro (Pyyhtia, 62e), Schouten (Medel, 62e) – Aebischer (Soriano, 80e), Ferguson, Kyriakópoulos (Zirkzee, 57e) – Barrow. Entraîneur : Thiago Motta.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj – Milinković-Savić, Vecino, Alberto (Bašić, 64e) – Pedro (Cancellieri, 80e), Anderson, Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.

