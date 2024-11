Gauthier Hein assure être en plein kif depuis son retour à Metz

Non, le foot romantique n’est pas mort.

Originaire de Thionville, formé au FC Metz et joueur du club grenat entre 2016 et 2020, Gauthier Hein a fait son grand retour chez lui, cet été. Élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, le petit gaucher a préféré rester jouer dans l’antichambre avec son club de cœur plutôt que d’aller affronter PSG, OM et OL avec l’AJ Auxerre. Et, ce vendredi, il assure à L’Équipe ne pas regretter son choix.

« Je peux faire un repas de famille le dimanche »

« Je joue à domicile devant ma famille et mes amis. C’est un rêve qui continue alors qu’il s’était stoppé il y a maintenant quatre ans. Je venais voir les matchs quand j’étais petit, donc je voulais vraiment porter à nouveau les couleurs du FC Metz devant ceux qui m’ont vu grandir. À l’époque, je n’ai pas su briller, mais aujourd’hui, je suis revenu avec plus de maturité », a expliqué celui qui facture déjà 4 buts et une passe décisive avec les Grenats.

Et de poursuivre sur sa vie en dehors du foot : « Je peux passer du temps avec mes proches, faire un repas de famille le dimanche, mais je sais quand me mettre dans une bulle. Ma compagne, originaire du sud de la France, a tout de suite adhéré à l’idée. Je lui ai fait découvrir ma région et on est très heureux ici. »

Allez Miralem, fais pareil.

