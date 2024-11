Michel Denisot va faire son retour dans le football français

Faire du neuf avec des vieux.

Ce mercredi, Antoine Arnault présentait ses plans concernant le Paris FC new look. Lors de cette conférence de presse, il annonçait se tourner vers un projet centré sur la formation avec l’appui de Red Bull, actionnaire minoritaire et partenaire stratégique. Après avoir déclaré son souhait de transformer le Paris FC en modèle de développement durable et compétitif, et cela grâce à l’expertise de Jürgen Klopp, actuellement directeur des activités liées au football chez Red Bull, Arnault annonce par la même occasion le retour de Michel Denisot dans le football français, à l’âge de 79 ans.

L’ancien président du PSG (1991-1998) et de Châteauroux (1989-1991, 2002-2008, puis 2021-2023) intègrera le conseil d’administration du Paris FC dès le 29 novembre afin d’aider à la structuration du club et à atteindre ses objectifs. Le nouveau vent qui souffle au PFC pourrait peut-être lui permettre de pouvoir rêver plus grand, comme le fait son voisin de la capitale.

Antoine Arnault présente le nouveau projet du Paris FC