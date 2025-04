Les Dunkerquois frustrés par le corner imaginaire accordé au PSG

Une frustration justifiée.

Dans un match spectaculaire et riche en rebondissements, le PSG est finalement parvenu à renverser la rencontre pour s’imposer 4-2 contre un très vaillant Dunkerque. Une demi-finale de Coupe de France entachée par une petite polémique d’arbitrage lors de l’égalisation parisienne à la 48e minute de jeu, qui nourrit l’énervement des Dunkerquois.

« Comment il peut y avoir ce genre d’erreur avec la VAR ? »

« Comment, en 2025, avec la VAR, ils peuvent siffler un corner qui n’existe pas. C’est sur ce corner qu’on prend l’égalisation. Il faudrait qu’on m’explique avec la VAR dans une demi-finale de Coupe de France comment il peut y avoir ce genre d’erreur », a lâché le capitaine dunkerquois Opa Sanganté au micro de Bein Sports au coup de sifflet final, en référence au corner accordé aux Parisiens sur le but du 2-2. Problème, c’est Marquinhos qui avait touché en dernier le ballon.

La VAR n’est pas intervenue, puisque le règlement stipule qu’elle ne permet pas de revenir sur un corner, d’où le but de Marquinhos accordé. « Ça va passer, mais ça nous laisse un petit goût amer parce que c’est ce qui fait basculer le match ce soir. Mais le PSG mérite quand même sa victoire parce que je trouve que c’est une très belle équipe », poursuit le Dunkerquois.

🏆🇫🇷 #CoupeDeFrance 🤬 Le coup de gueule d'Opa Sanganté (@usldunkerque) : "Comment en 2025 avec la VAR, l'arbitre peut donner un corner qui n'existe pas ?"#USLDPSG #CDF pic.twitter.com/SsD0PaJIkc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 1, 2025

De son côté, le premier buteur de la rencontre Vincent Sasso s’est montré plus calme, mais tout aussi déçu : « C’est dur d’arbitrer, je le sais, mais à ce niveau-là, une mauvaise décision, ça paye direct, et après ils marquent. À 2-2, c’est de suite plus difficile. […] Ça nous fait chier, mais bon, c’est comme ça, c’est le foot, le PSG a de toutes façon été supérieur. »

Même constat pour l’ancien du centre de formation du club de la capitale Alec Georgen : « Il y a peut-être ce petit regret sur le deuxième but. J’ai l’impression qu’il n’y a pas corner pour eux. Dans tous les cas, ils en mettent deux derrière. On est contents de notre match. »

Il y a une montée en Ligue 1 à décrocher, maintenant.

