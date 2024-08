Pronostic Paris FC Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC assume son statut face à Dunkerque

Le Paris FC vise depuis plusieurs saisons de monter en Ligue 1 pour que deux clubs parisiens se retrouvent au plus haut niveau français. L’an passé, les franciliens avaient raté leur début de championnat mais se sont ensuite repris pour accrocher une place de barragiste. Dès le premier match de barrage, le PFC s’est incliné lors de la séance des tirs aux buts face à Rodez. Cet été, le club a montré ses ambitions en recrutant Jean-Philippe Krasso. Arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade, l’international ivoirien avait brillé en Ligue 2 avec l’AS Saint-Etienne et a goûté à la C1 la saison passée. De plus, les dirigeants tentent de recruter Maxime Lopez, actuellement à Sassuolo, qui pourrait rejoindre son frère Julien. Pour leur premier match de Ligue 2, les Parisiens ont signé une grosse performance en s’imposant à d’Ornano face au stade Malherbe de Caen (0-2) avec des buts de Kebbal et Gory.

L’an dernier, Dunkerque avait retrouvé la Ligue 2 après avoir passé un an en National. Après une entame laborieuse, le club nordiste avait réalisé une très bonne remontée au classement. Finalement, les Dunkerquois ont brillamment accroché leur maintien. Lors du mercato estival, la formation nordiste a perdu des joueurs importants à l’image des Anziani, ou Gbamin. Et pour son premier match de la saison à la maison, Dunkerque s’est d’ailleurs raté, s’inclinant contre Annecy (0-2). Ce vendredi, le PFC devrait confirmer son statut de grand favori pour la montée en disposant d’une équipe dunkerquoise en perte de vitesse.

