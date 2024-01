Pronostic Paris FC Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC s’impose face à Dunkerque

Le Paris FC avait connu une entame de saison compliquée mais avait réussi à redresser la barre. En effet, le club de la capitale est actuellement en 9e position et fait partie de ce groupe de 7 équipes séparées par 2 points qui luttent pour une place en playoffs. A l’orée d’affronter Dunkerque, les hommes de Gilli sont en forme puisqu’ils sont invaincus lors des 6 dernières journées de championnat. Après avoir pris le dessus sur Annecy pour sa première rencontre de Ligue 2 en 2024, le PFC est allé partager les points avec Laval (1-1) en milieu de semaine. Mené au score à la pause, le club de la capitale a profité de l’exclusion de Roye pour revenir au score par Lukembila, tout juste entré en jeu. La seule mauvaise note du Paris FC vient de la Coupe de France où il s’est incliné la semaine dernière face à Valenciennes.

En face, Dunkerque compte sur ses recrues pour s’en sortir lors de cette seconde partie de saison. En effet, la formation nordiste s’est renforcée avec les Courtet, Maurer, Bessilé, Laazari ou Koné. Malgré ces apports, la formation dunkerquoise s’est inclinée au Puy en Velay en Coupe de France (2-1). En revanche, Dunkerque a bien réagi en milieu de semaine avec une très belle victoire face à Ajacccio (2-0). Lors de cette rencontre, Bah a certainement inscrit le but de la journée d’une superbe frappe en pleine lucarne. Ce succès n’a pas permis au club nordiste de sortir de la zone rouge mais lui permet de ne compter plus que 6 points de retard sur le premier non relégable. Ce samedi, le Paris FC devrait confirmer ses bonnes dispositions pour prendre le meilleur sur Dunkerque.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

