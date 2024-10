En Ligue 2, le Paris FC conserve sa première place, Dunkerque et Annecy grimpent sur le podium

Sans les Corses, c’est plus calme.

La huitième journée de Ligue 2 a été marquée par l’absence de Bastia et d’Ajaccio. Le club de Haute-Corse n’a pas pu se rendre sur le continent à la suite d’un mouvement social dans le secteur du transport dans l’île de Beauté, alors que le match de l’ACA face à Martigues a été décalé à ce samedi.

Résultat, cinq matchs au lieu de sept ce vendredi soir, une belle action du club de Pau, un ennui jusqu’à la 43e minute (merci Troyes) et un leader inchangé pour la première fois de la saison. Le Paris FC, grâce à l’inexorable Pierre-Yves Hamel, buteur en fin de match (83e), s’est imposé à Charléty face à Laval (1-0). Le Tango a plié, et a rompu, et si le leader a longtemps galéré, il a montré qu’il avait des individualités capables de sortir du lot. La fratrie retrouvée des Lopez a été décisive : Maxime a joué dans un fauteuil, et Julien a été passeur décisif. Même score pour Annecy, à domicile face au Red Star, grâce à Hamjatou Soukouna en fin de match (1-0, 84e). Alors que les Audoniens patinent (14e) depuis que leur maire, Karim Bouamrane, a des ambitions présidentielles, Annecy grimpe temporairement sur le podium, et n’a pas perdu depuis six rencontres. Même si confondre la Savoie et la Haute-Savoie est une hérésie, c’est peut-être l’effet Michel Barnier qui parle pour le FCA.

Grenoble, malgré son goleador Pape Meissa Ba, auteur de son septième but de la saison, a lui quitté ce podium. L’équipe d’Oswald Tanchot n’est pas parvenue à s’imposer à Rodez. Le club de l’Aveyron gagne pour la deuxième fois de la saison (2-1), grâce à Noah Cadiou, deuxième buteur (2-1, 81e), sélectionné avec les Gwada Boys pour la trêve internationale, et sort de la zone de relégation.

Danger à Troyes

Cette fichue zone, Troyes croyait l’avoir quittée. Mais le club de Manchester l’Aube s’est incliné à Dunkerque. Le club du Nord a élu le Finlandais Naatan Skyttä joueur du mois de septembre, et celui-ci le lui a bien rendu. Si Rafiki Said a ouvert le score (0-1, 43e) et pourra bientôt espérer un transfert à Palerme pour jouer avec Jérémy Le Douaron au City Football Group, Skyttä a offert à Opa Sanganté l’égalisation sur corner (1-1, 53e), avant que Yacine Bammou ne fasse son troisième salto de la saison (2-1, 64e). Dunkerque n’a pas perdu depuis le 23 août, et un revers face au Paris FC.

Annecy 1-0 Red Star

But : Soukouna (84e) pour les Annéciens

Dunkerque 2-1 Troyes

Buts : Sangante (53e) et Bammou (64e) pour les Dunkerquois //Saïd (43e) pour les Troyens

Expulsion : Kanté (81e) côté troyen

Paris FC 1-0 Laval

But : Hamel (83e) pour le Paris FC

Rodez 2-1 Grenoble

Buts : Bouchouari (54e) et Cadiou (81e) pour les Ruthénois // Meïssa Ba (44e) pour les Grenoblois.

