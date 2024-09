Pronostic Laval Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval poursuit sur sa lancée face à Pau

Proche de la relégation il y a 1 an et demi, Laval s’en était sorti lors des dernières secondes de l’ultime journée de Ligue 2. L’an passé, la formation mayennaise avait surpris tout son monde en restant dans le top 5 pendant de longs mois. Les Tango ont en revanche perdu pied lors des dernières semaines et ont vu les play-off s’éloigner. Pour débuter ce nouvel exercice, Laval a perdu ses deux premiers matchs face à Grenoble et Guingamp. Depuis, les hommes de Frapolli ont redressé la barre en signant deux nuls contre Metz et Ajaccio. En progression constante, Laval vient de s’imposer lors des 2 derniers matchs face au Red Star (0-3) et contre Rodez (1-3). Lors de ce dernier déplacement, la formation mayennaise a été menée mais a renversé le match lors des 15 dernières minutes. Cette excellente dynamique a permis à Laval de remonter à la 8e place.

En face, Pau fut également l’une des satisfactions de la saison dernière, puisque le club béarnais a fini dans la 1ière moitié de tableau. Cette saison, les protégés de Nicolas Usai se sont montrés très solides avec un seul revers concédé contre Dunkerque. Lors des autres rencontres, les Béarnais ont affiché un visage intéressant en signant de très belles prestations face à des équipes visant le haut de tableau. La dernière victime en date est Lorient qui s’est incliné au Nouste Camp. Lors de ce match, les Palois ont profité d’une erreur de la défense lorientaise pour ouvrir le score par Mboup. Ensuite, les Béarnais ont résisté en supériorité numérique. En forme avec deux victoires de rang, Laval pourrait signer son 3e succès de rang face à de solides Palois.

