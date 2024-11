Pronostic Monaco Benfica : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Pour parier sans trop de pression sur l’affiche Monaco – Benfica de ce mercredi, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire ! Et nous, on vous donne nos pronostics Monaco – Benfica.

Un Monaco princier

De retour en Ligue des Champions, Monaco se souvient des bons souvenirs des épopées de la bande à Giuly ou plus récemment de celle des Falcao – Mbappé. Le club monégasque a lancé cette campagne de la plus belle des manières en s’offrant le FC Barcelone (2-1) à Louis II. Ensuite, l’ASM a souffert sur la pelouse du Dinamo Zagreb (2-2) mais a réussi à remonter un handicap de 2 buts lors des dernières minutes. Reparti sur de bonnes bases, le club de la Principauté a largement dominé l’Etoile Rouge Belgrade (5-1) avant de confirmer à Bologne (0-1) grâce à Kehrer en fin de match. Ce mercredi, la bande à Adi Hutter ferait un grand pas vers la qualification en cas de succès contre le Benfica. Les Monégasques seraient inspirés de prendre des points car le programme qui les attend est compliqué avec Arsenal, l’Inter et Aston Villa. En Ligue 1, le club du Rocher avait connu un passage à vide en s’inclinant contre Nice et Angers, mais a bien relevé la tête en disposant de Strasbourg (1-3) et de Brest (3-2) vendredi. Le résultat serré face aux Bretons ne montre pas l’écart réel qu’il y avait sur le terrain. Dauphin du PSG en L1, Monaco arrive en pleine confiance contre le Benfica.

Le Benfica ne veut pas lâcher

Dominé par le Sporting sur le plan national depuis un an, le Benfica est moyen dans cette C1. S’il a parfaitement rentré dans cette compétition en s’imposant sur le terrain de l’Etoile Rouge de Belgrade (1-2) et en enchainant de très belle manière face à l’Atletico Madrid (4-0). Alors que l’on attendait une confirmation de ce bon départ face au Feyenoord à domicile, les Lisboètes ont subi un lourd revers au stade de la Luz face aux Bataves (1-3). Lors de la dernière journée, le club portugais a résisté mais a fini par craquer en déplacement contre le Bayern (1-0). En championnat, le Benfica ne peut que suivre à distance le Sporting, auteur d’un parcours parfait. Les hommes de Bruno Lage présentent pourtant un bilan honorable puisqu’ils ont seulement perdu des points à 2 reprises lors de leur défaite face à Famalicao et lors du nul contre Moreirense. Pour son dernier match de championnat, le Benfica avait pris le dessus sur Porto (4-1) avec un Di Maria toujours aussi décisif. L’Argentin s’est illustré en Coupe le week-end dernier avec un triplé dont un bijou sur retourné acrobatique.

Balogun absent, le Benfica au complet

Pour cette rencontre importante, Adi Hütter devrait pouvoir compter sur ses meilleurs éléments, sauf Balogun. L’efficacité de l’Américain va manquer à son équipe car Embolo pêche dans ce domaine, malgré une belle activité. Lors des dernières rencontres, l’ASM a su profiter du talent de ses feux-follets Ben Seghir et Akliouche, qui sont parfaitement épaulés par les expérimentés Minamino et Golovin. Auteur d’un doublé le week-end dernier, Akliouche a déjà marqué 2 fois dans cette C1. En face, les joueurs à surveiller seront les internationaux turcs Kokcu et surtout Akturkoglu, parfaitement adapté depuis son arrivée de Galatasaray. Offensivement, Bruno Lage a du choix avec les Cabral ou Amdouni, mais aussi l’international grec Pavlidis et évidemment donc Di Maria.

Les compositions probables pour ce Monaco – Benfica :

Monaco : Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique – Magassa, Camara – Akliouche, Golovin, Ben Seghir – Embolo.

Benfica : Trubin – Bah, Araujo, Otamendi, Carrreras – Aursnes, Luis – Di Maria, Kökçu, Aktürkoglu – Pavlidis.

Un Monaco souverain face à Benfica ?

Impressionnant dans cette Ligue des Champions, Monaco a une belle opportunité de réaliser un joli coup en s’imposant face au Benfica. Les Monégasques sont conscients que l’adversité des dernières journées sera nettement supérieure et où il sera difficile de prendre des points. Porté par un groupe équilibré et talentueux, l’ASM devrait réussir à dominer une équipe du Benfica intéressant mais qui a tout de même déjà perdu 3 matchs cette saison. Les jeunes Ben Seghir et Akliouche devraient animer cette rencontre. Auteur d’un très bon début de saison et capable de battre le Barça au Louis II, Monaco devrait s’imposer dans cette affiche qui s’annonce très agréable à suivre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le retourné acrobatique sensationnel de Di María