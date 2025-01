Mohamed Salah devient l’égal de Thierry Henry

Le meilleur joueur du monde actuellement ?

En transformant son penalty sous le déluge contre Manchester United (2-2), Mohamed Salah a égalé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Premier League. L’Égyptien facture désormais 175 réalisations outre-Manche, soit autant que « Titi » durant sa période Arsenal (1999-2007).

Frank Lampard n’a lui plus que deux pions d’avance sur « Mo » et Sergio Agüero, cinquième, compte seulement 9 buts de plus que Salah, qui devrait – si l’on se fie à son rythme actuel – faire son entrée dans le top 5 avant la fin de la saison. Cette saison, l’ancien du FC Bâle (32 ans) cumule déjà 18 buts et 13 passes décisives en 19 matchs de PL. Personne n’a fait mieux en autant de rencontres, depuis Luis Suárez, il y a tout juste dix ans (23 buts et 7 assists).

Des bases de morfal.