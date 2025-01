Mario Balotelli gêne le Genoa

Super Mario chute encore face à son Bowser.

La galère continue pour Mario Balotelli. Recruté en octobre dernier par le Genoa pour dépanner, l’ancien attaquant de l’OM n’a joué que 56 minutes en Serie A, sans parvenir à convaincre. Le club cherche activement à l’expédier ailleurs avant la fin du mercato. « Il veut jouer, et trouver un club serait la meilleure solution pour tout le monde », a lâché le directeur sportif Marco Ottolini sur Sky Sports.

Avec Vieira, ça ne colle toujours pas

À 34 ans, l’international italien semblait pourtant être l’homme de la situation pour pallier les absences de Vitinha et Junior Messias. Mais deux cartons jaunes plus tard, sans éclat ni but, l’histoire a tourné au fiasco. La donne s’est encore compliquée avec le départ de son soutien, Albertino Gilardino. Ce dernier a été remplacé par… Patrick Vieira, un peu la Némésis de Mario, qui n’a plus mis un pied sur le terrain depuis son arrivée.

Ramenez-le en Ligue 1, juste pour voir.

