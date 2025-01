Sergio Conceição, vénère de la guerre

Au milieu de ses joueurs, Sergio Conceição pointe son doigt vers le visage rougi par le froid de Davide Calabria. Il y a des mots, visiblement pas ceux qu’on prononce lorsqu’il y a de l’amour dans l’air, des gestes, mais aussi des attitudes qui ne trompent pas : clairement, même s’ils sont devant 80 000 tifosis au milieu de l’arène, Conceição et Calabria pourraient se foutre sur la gueule en public et devant les caméras. Heureusement, Youssouf Fofana est là, d’autres joueurs du Milan aussi, pour empêcher qu’une scène affligeante ne se déroule devant les yeux du monde entier. Forcément, tout de suite, les spéculations émergent : comment l’ancien capitaine du Milan, de plus en plus ami avec le banc de touche, a-t-il rendu fou son coach qui, il est vrai, n’a pas besoin de beaucoup pour partir en vrille ? La Gazzetta dello Sport avance une première théorie : à l’instar de Theo Hernandez – sorti à la pause de ce Milan-Parme après une nouvelle première période indigne de son rang –, du jeune Francesco Camarda qui n’est pas entré en jeu ou de Ruben Loftus-Cheek qui n’était pas disponible pour ce match, Calabria se trouvait au concert du rappeur Lazza à Milan ce vendredi soir à un jour et demi du match.

Dispute between Calabria and Conceição on the pitch at the final whistle, separated by staff and teammates !!pic.twitter.com/e6KtNAZCyf — Milan Posts (@MilanPosts) January 26, 2025

Et cela n’aurait pas plu à l’ancienne tête pensante du FC Porto, arrivée dans la cité lombarde pour une opération commando et pas pour voir ses cadres se la couler douce. Une version osée, que les deux intéressés ont démentie en avançant des arguments de terrain. Calabria : « Ce sont des choses qui arrivent parfois sur le terrain. Un malentendu. […] Nous avons clarifié les choses. Cela me fait rire maintenant quand je revois les images. Je m’excuse parce que ce n’est pas très beau à voir. » Même son de cloche chez Conceição, qui rappelait à qui voulait l’entendre qu’il était « tous les jours nerveux » et que « comme avec ses fils, il faut dire les choses quand ils se trompent ». Dont acte diront certains, révélateur pour d’autres du climat à Milan, alors qu’on oublierait presque que ce dimanche, les Rossoneri se sont bien imposés au bout du suspense face à Parme.

Où sont les leaders ?

Si la nervosité était à son paroxysme sur le gazon milanais, c’est d’une part dû au scénario bien sûr, mais également à la performance en elle-même du Milan : encore une fois, la prestation des Milanais fut décevante, à réaction. Si on peut décider de voir le verre à moitié plein et se dire qu’en l’espace de quelques jours, Milan a gagné en Ligue des champions et en Serie A, on peut également décider de s’arrêter un instant et observer l’irrégularité de cette équipe qui persiste sous Conceição après avoir marqué le court mandat de Fonseca. Depuis début 2025, Milan est cette équipe capable de renverser l’Inter en Supercoupe d’Italie comme celle qui se vautre de bout en bout face à la Juve ou laisse échapper des points précieux contre Cagliari à domicile.

Une formation en perpétuelle recherche de cadres sur lesquels se baser, ultra-dépendante du leadership de Mike Maignan, pendant que ceux qui devraient endosser ce rôle sont décevants. Illustration encore ce dimanche : à la pause, Conceição n’a pas hésité à faire sortir Rafael Leão et Theo Hernandez et c’est sans eux, mais toujours avec Tijjani Reijnders que les trois points ont été accrochés. S’il est encore trop tôt pour juger le jeu produit par le nouveau joujou de Conceição, des interrogations là aussi subsistent sur le niveau réel de son Milan, qui a dernièrement galéré donc face à des formations de seconde partie de tableau (Cagliari, Côme, Parme) et pas encore affronté de vrai rouleau compresseur en championnat ou Ligue des champions. Pas étonnant alors, quand on tend l’oreille, que les mots du technicien soient grosso modo ceux-là : j’attends des recrues cet hiver, sinon je me débrouillerai avec ce que j’ai. Cela tombe bien, le calendrier est là pour offrir des réponses immédiates : si Milan devrait s’en sortir en C1 sur la pelouse du Dinamo Zagreb, c’est un derby chaud bouillant qui l’attend dans une semaine, malheureusement sans Youssouf Fofana qui sera suspendu. Le temps file : Milan n’est pas encore totalement décroché et peut encore terminer en boulet de canon une saison qui n’a pas commencé comme prévu. Mais il n’y a plus de temps à perdre, ni pour des engueulades, ni pour se créer davantage de doutes.

Sérgio Conceição proche d’en venir aux mains avec son propre joueur