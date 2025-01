Milan prend Parme pour un jambon

AC Milan 3-2 Parma Calcio 1913

Buts : Pulisic (SP 38e), Reinjders (90e+2), Chukwueze (90e+5) pour Milan // Cancellieri (24e), Delprato (80e) pour Parme

Au bout du bout, Milan prend sa revanche.

Battu par cette même et accrocheuse équipe de Parme en début de saison, l’AC Milan est cette parfois parvenu à renverser la formation de Fabio Pecchia, à San Siro, ce dimanche (3-2). Mais que ce fut dur !

Déjà buteur face aux Rossoneri à l’aller, Matteo Cancellieri a remis ça en Lombardie en profitant d’une glissade de Theo Hernandez pour ensuite ouvrir le score à l’entrée de la surface d’un bel enroulé du gauche (0-1, 24e). Pas de quoi faire pâlir Milan dans un premier temps, qui voulait imiter en championnat sa bonne forme du moment en Ligue des champions, et qui va égaliser avant la pause sur un penalty transformé par Christian Pulisic (1-1, 38e).

Au retour des vestiaires, Parme va de nouveau casser l’ambiance en reprenant l’avantage à dix minutes du terme sur une longue chevauchée de Drissa Camara, stoppée par Mike Maignan, mais bien suivie par Enrico Delprato (1-2, 80e). Alors que le spectre d’une défaite extrêmement pénalisante pour les locaux se profile, le long temps additionnel (six minutes) va faire basculer la rencontre dans la folie : l’incontournable Tijjani Reijnders s’en va égaliser comme un grand (2-2, 90e+2), puis Samuel Chukwueze de la cuisse plonge San Siro dans l’extase ! (3-2, 90e+5). Au classement, l’opération est intéressante : Milan, avec un match en retard à disputer face à Bologne, revient à trois points de la cinquième place et d’une Juventus qui n’est plus invincible. Seule ombre au tableau : le carton jaune reçu par le Français Youssouf Fofana qui manquera, le week-end prochain, le derby face à l’Inter.

