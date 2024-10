Accrochée par Parme, la Juventus creuse son retard sur Naples et l’Inter

Juventus 2-2 Parme

Buts : McKennie (31e) et Weah (49e) pour les Bianconeri // Del Prato (4e) et Sohm (38e) pour les Gialloblù

Six matchs nuls en dix matchs pour la Juve : on se croirait presque à l’époque de la victoire à deux points.

Tenue en échec par une belle équipe de Parme, la Juventus a laissé filer deux points précieux dans la course du début de saison en Serie A. Le match démarre très vite : au terme d’une superbe action collective, le Parmesan Enrico Del Prato place un solide coup de casque dans la surface pour ouvrir le score (0-1, 4e). La Vieille Dame ne tarde pas à réagir, et si Dušan Vlahović manque d’abord l’immanquable face au but vide, Weston McKennie réussit quant à lui sa reprise de la tête sur corner (1-1, 31e). Mais à l’image du dernier match face à l’Inter, la défense des Bianconeri reste fébrile. Au terme d’une action complètement désorganisée, c’est beaucoup trop facilement que Simon Sohm trouve les filets d’un Di Gregorio pas irréprochable (1-2, 38e).

La seconde période, débridée, voit d’abord Timothy Weah égaliser à bout portant après une superbe percée de Khéphren Thuram et un centre délicieux de Francisco Conceição (2-2, 49e). Les deux équipes vont vers l’avant, se procurent des occasions, mais Di Gregorio comme Zion Suzuki se montrent tour à tour décisifs pour conserver le score tel qu’il est. Avec la victoire de l’Inter face à Empoli (0-3) et de l’Atalanta Bergame face à Monza (2-0), la Juve réalise une mauvaise opération et passe de la troisième à la quatrième place, comptant désormais sept unités de retard sur Naples.

