Gianluigi Buffon prend officiellement sa retraite

Le dernier des Mohicans.

Après deux saisons à Parme, son premier club professionnel, Gianluigi Buffon met un terme à sa carrière à l’âge de 45 ans. L’ancien gardien de la Juventus avait pourtant décidé l’année dernière de poursuivre son aventure parmesane jusqu’en 2024. Le natif de Carrare aura joué plus de 1100 matchs et effectué 28 saisons en tant que joueur professionnel. A cela s’ajoute un palmarès exceptionnel. En effet, le Toscan aura remporté une Coupe de l’UEFA, dix championnats d’Italie, six Coupes d’Italie, sept Supercoupes d’Italie, une Serie B, un championnat de France et un Trophée des Champions.

Avec la Nazionale, le plus grand moment de la carrière de Buffon fut bien sûr sa victoire à la Coupe du monde 2006. L’homme aux 176 sélections aura disputé 5 Coupes du monde et 4 championnats d’Europe. Pour cela, Buffon gardera pour longtemps une place à part dans le cœur des tifosi. L’ancien gardien de la Juventus était le dernier champion du monde 2006 encore en activité à ce jour.

Arrivederci !

