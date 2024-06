Le récap du jour : petits Suisses devenus grands et coups de foudre

On a été gâtés pour ces premiers huitièmes de finale, qui ont vu l’Italie crouler face à des Suisses assez exceptionnels, et des Allemands qui ont passé leur nuit à combattre les orages tout en venant à bout de Danois tenaces.

Miraculée lors de la phase de poules, l’Italie se disait sans doute qu’une bonne étoile la guidait et que la Suisse pouvait craindre le pire ce samedi à Berlin. C’est tout l’inverse qui s’est produit, avec des Helvètes totalement relâchés, qui ont tout simplement marché sur une Nazionale indigne (2-0). Un nouvel échec retentissant pour des Italiens sans guide, alors que la Nati attend désormais tranquillement l’Angleterre ou la Slovaquie. Un peu plus tard dans la soirée, les Allemands ont dû faire face à des Danois tenaces pendant une période, mais aussi à des conditions météorologiques terribles qui ont causé une interruption de la partie pendant quelques dizaines de minutes. Derrière, la Mannschaft s’est fait peur sur un but finalement annulé de Joachim Andersen, avant de dérouler notamment grâce à de très bons Kai Havertz et Jamal Musiala (2-0). Rendez-vous en quarts face à l’Espagne ou la Géorgie !

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Ruben Vargas

La Suisse a tellement infligé une leçon de ballon à l’Italie que chacun des onze joueurs alignés par Murat Yakın pourrait prétendre à une place dans l’équipe type. On sortira du lot Ruben Vargas pour son banger venu d’ailleurs, l’un des plus beaux pions de la compétition, en début de seconde période, qui aura eu le mérite de mettre un coup de poignard définitif dans le dos des ouailles de Luciano Spalletti. Mention spéciale également à Jamal Musiala, qui finira sans doute joueur de la compétition à ce rythme-là…

Fan zone : le coup de foudre

Plus de peur que de mal à Dortmund, mais les supporters allemands et danois se sont bel et bien retrouvés au cœur d’orages assez dingues. Ce qui a donné lieu à quelques clichés à la fois beaux et impressionnants, dont celui-ci, pris au moment où les joueurs allemands et danois ont été contraints de rentrer aux vestiaires.

La stat pas piquée des Teutons : 31

L’Espagne n’est plus vraiment la Roja, et la Suisse est devenue le Barça : pour ouvrir le score contre l’Italie et lancer leur victoire qui les qualifie pour les quarts de finale, les Helvètes ont aligné pas moins de 31 passes jusqu’au but de Remo Freuler. Personne n’aurait fait mieux, dans l’histoire du tournoi…

31 – Le but de Remo Freuler 🇨🇭 fait suite à une séquence de 31 passes, un record sur une rencontre à l'EURO depuis qu'Opta analyse la compétition (1980). Mécanique. #SUIITA https://t.co/dVoTkeVWer — OptaJean (@OptaJean) June 29, 2024

Dites « Käse »

Décevant, et à terre. Comme toute son équipe, et tous ses partenaires. Le champion en titre sort dès les huitièmes de finale et le plus triste, c’est que ce n’est ni illogique ni étonnant. L’histoire se souviendra que l’Italie n’y était pas, pas plus que Federico Chiesa.

De l’autre côté du mur

Alors que toutes les mairies de France terminaient ce samedi les derniers préparatifs avant le premier tour des élections législatives, 176 courageux ont pris le départ du Tour de France… à Florence, en Italie. Feu d’artifice : c’est un Tricolore qui s’est imposé, Romain Bardet, au bout d’un effort exceptionnel pour sa dernière Grande Boucle, et il portera dès demain le maillot jaune !

Französische Qualität

Alors, loterie ou pas loterie ? Le mot pourrait revenir dans la bouche de certains techniciens dans les prochains jours, mais peut-être pas dans celle de Didier Deschamps. Tout le monde le sait, les Bleus restent sur deux échecs en deux séances de tirs au but, contre la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro en 2021, et bien sûr face à l’Argentine en finale de la dernière Coupe du monde. Selon Le Parisien, le sélectionneur, pourtant pas adepte de la préparation de cet exercice, a incité ses joueurs à le travailler cette semaine. Ce vendredi, ils sont donc 22 à s’être présentés devant Mike Maignan, Alphonse Areola et Brice Samba, à l’approche du match couperet contre la Belgique, lundi à Düsseldorf. « Bien sûr que c’est quelque chose à quoi on pense, on l’a travaillé, confirmait Ibrahima Konaté en conférence de presse. Maintenant, les tirs au but, ça reste vaste… Si le gardien plonge du bon côté, il y a toujours un facteur chance. Et puis, les conditions en match ne pourront jamais être reproduites, mais on y travaille. » C’est Hubert Fournier qui va être content.

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Lorsque les joueurs ne sont plus sur le terrain, ce sont les supporters qui font le show. Et avec style, s’il vous plaît : rentrés aux vestiaires en raison des conditions météorologiques lors de leur huitième de finale, l’Allemagne et le Danemark ont pu compter sur les fans présents en tribunes pour faire passer le temps.

