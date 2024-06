Euro 2024 : la Suisse fait sa loi et élimine l’Italie

Suisse 2-0 Italie

Buts : Freuler (37e) et Vargas (46e) pour la Nati

On dit souvent que la réalité du premier tour n’est pas celle de la phase à élimination directe. Après trois premiers matchs peu convaincants et une qualification arrachée dans le money time, l’Italie avait l’occasion de se racheter et de montrer qu’elle en avait encore dans le bide. Oui mais voilà, les Azzurri ne se sont pas transcendés et ont décidé de livrer une énième prestation médiocre. Et face à une Suisse aussi joueuse et sérieuse, la douille n’est pas passée. Auteurs d’une solide prestation, les Helvètes ont donné la leçon aux Italiens, et c’est donc tout logiquement qu’ils se sont imposés 2-0. Une Nati impératrice qui se qualifie pour les quarts de finale, où elle retrouvera l’Angleterre ou la Slovaquie.

La Nati s’amuse, la Nazionale a la frousse

En confiance après sa phase de poules plus que convaincante, la Nati entame ce huitième de finale de la même manière : du jeu, de la verticalité et un pressing haut qui étouffe les Azzurri, incapables de sortir de leur moitié de terrain. Ces derniers peuvent néanmoins compter sur leur Super Gigio – le héros transalpin depuis le début de la compétition – qui vient écœurer Embolo avec une parade autoritaire (24e). Mais les Helvètes ne désespèrent pas, continuent à multiplier les offensives et finissent par trouver la faille. D’un centre millimétré, Vargas trouve Freuler qui – après un enchaînement contrôle, reprise de volée – trompe cette fois-ci Donnarumma et concrétise la très nette domination suisse (1-0, 37e). Juste avant la pause, Rieder est proche de doubler la mise avec un coup franc que repousse difficilement Donnarumma (45e). 59% de possession, onze frappes à une : la Nati donne la leçon aux champions en titre, impuissants.

🏆 #EURO2024 #SUIITA 🔥 Remo Freuler ouvre le score contre l'Italie ! 👀 Un enchaînement somptueux, Donnarumma ne peut rien faire !#beINEURO2024 pic.twitter.com/494Emy4vvb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 29, 2024

Bonbon Vargas

Et les choses ne vont pas aller en s’arrangeant pour la Nazionale. À peine 40 secondes après le retour des vestiaires, les Suisses frappent de nouveau. Et de quelle manière ! D’une frappe enroulée à l’entrée de la surface, Vargas vient nettoyer la lucarne gauche d’un Donnarumma battu (2-0, 46e). La Nati a fait le plus dur, mais est proche d’offrir un cadeau aux hommes de Spalletti, avec cette tête malencontreuse de Schär qui aurait pu tromper Sommer, sauvé par son poteau (52e). La plus grosse occasion transalpine, c’est dire. Dans l’obligation de réagir, l’Italie se décide enfin à développer ses offensives. Mais pas de quoi inquiéter la Suisse, solide et disciplinée, qui profite aussi et surtout du manque de tranchant et de justesse technique de la bande de Barella. Les hommes de Yakın maîtrisent leur sujet, et même ce poteau trouvé par Scamacca – fantomatique jusqu’ici – ne les fait pas sourciller (74e). Les minutes défilent, les Azzurri tentent tant bien que mal de revenir dans la rencontre, mais n’y croient pas eux-mêmes. Basta così !

Suisse (3-4-2-1) : Sommer – Rodríguez, Akanji, Schär – Rieder (Stergiou, 71e), Xhaka, Freuler, Aebischer (Steffen, 90e+2) – Ndoye (Sierro, 77e), Vargas (Zuber, 71e) – Embolo (Duah, 77e). Entraîneur : Murat Yakın.

Italie (4-3-3) : Donnarumma – Darmian (Cambiaso, 75e), Bastoni, Mancini, Di Lorenzo – Barella (Retegui, 64e), Fagioli (Frattesi, 86e), Cristante (Pellegrini, 75e) – El Shaarawy (Zaccagni, 46e), Scamacca, Chiesa. Entraîneur : Luciano Spalletti.