La Suisse a envisagé de délocaliser le choc contre l’Espagne à cause d’un champignon

Je suis un jardinier, sortez-moi de là !

Battue par le Danemark jeudi (2-0), la Suisse doit réagir dimanche contre l’Espagne, sous peine de se retrouver en position délicate dans son groupe de Ligue des nations. Un match qui se déroulera bel et bien à Genève, malgré une pelouse attaquée par des champignons, dont l’état avait déjà fait parler lors de la venue de Chelsea. « La pelouse n’est pas belle de près, mais elle est parfaitement jouable et utilisable. Le ballon roule correctement, il rebondit bien », rassure Pierre-Yves Bovigny, responsable de la qualité des pelouses pour la fédération suisse, auprès de Blick.

La pelouse de la Praille, toujours bien abîmée, a pris un joli coup de peinture verte en vue du Suisse-Espagne de demain. pic.twitter.com/3tuxKKpFat — Valentin Schnorhk (@schn_val) September 7, 2024

Les jardiniers ont donc réussi à limiter la casse, et pas seulement en mettant un coup de peinture, alors que l’option de déplacer la rencontre était un temps sur la table. « Cela été évoqué, confirme-t-il. Mais il y avait des problèmes de disponibilité de stade et c’était compliqué de dire à 30 000 personnes que le match aurait lieu ailleurs… On a discuté de toutes les possibilités, y compris de changer de pelouse, mais cela aurait été un risque aussi. Toute l’Europe a ce problème de champignon, il y a peu de pelouses disponibles. »

Gazon maudit.

