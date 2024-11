Pronostic Espagne Suisse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Espagne finit en beauté contre la Suisse

Avec Luis de la Fuente, l’Espagne est devenue la meilleure sélection d’Europe. Elle a d’abord pu s’imposer dans la Ligue des nations, lors de la dernière édition. Ensuite, les Espagnols ont confirmé lors de l’Euro en remportant logiquement le trophée. Tenu en échec par la Serbie lors de son 1er match de cette nouvelle LdN, l’Espagne a ensuite passé la vitesse supérieure en prenant le dessus sur la Suisse, le Danemark et la Serbie. Lors de la dernière journée, vendredi, les partenaires de Raya se sont assuré la 1re place de ce groupe en dominant le Danemark (1-2) en déplacement. Pour ce rassemblement, le technicien espagnol ne peut pas compter sur Lamine Yamal, Carvajal ou le récent Ballon d’or, Rodri. En revanche, Olmo, Morata, Laporte ou Williams sont bien présents.

En face, la Suisse est l’une des nations les plus régulières de ces dernières années. Quart-de-finaliste du dernier Euro, la Nati connaît une campagne de Ligue des nations très décevante puisqu’elle est condamnée à la relégation. Après s’être inclinée lors des 3 premiers matchs face au Danemark, l’Espagne et la Serbie, la Suisse avait signé un nul contre les Danois au retour. Le week-end dernier, les Helvètes ont perdu de nouveaux points dans leur stade face à la Serbie (1-1). Pour affronter le champion d’Europe, Murat Yakın sera privé d’Embolo (suspendu), Ndoye et Akanji notamment, alors que Sommer a pris sa retraite internationale cet été. Impressionnante, l’Espagne devrait s’imposer face à la Suisse dans un match sans enjeu.

