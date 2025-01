Radja Nainggolan suspecté de trafic de cocaïne

Suivi à la trace.

Alors qu’il s’était engagé mercredi avec Lokeren, le mythique milieu belge Radja Nainggolan a été arrêté ce lundi 27 janvier pour une supposée implication dans une affaire de trafic de cocaïne. Celui qui adorait la vie avait fait ses débuts avec sa nouvelle équipe ce week-end. Mais son passage pourrait d’ores et déjà être terminé. Selon la Gazet van Antwerpen, c’est la police judiciaire fédérale de Bruxelles qui a arrêté le milieu de terrain, dans le cadre d’une opération ayant mené à une trentaine de perquisitions.

Pas la première fois

L’affaire porterait sur des soupçons d’activités liées à des importations de cocaïne d’Amérique du Sud vers l’Europe via le port d’Anvers, ville d’origine de Nainggolan. « Nous pouvons confirmer que le footballeur RN (Radja Nainggolan) a été privé de liberté dans le cadre de ce dossier. Les audiences étant en cours, et conformément au principe de présomption d’innocence, aucun autre commentaire ne sera fait à ce stade », a communiqué le parquet. Selon le même journal, l’ancienne star de la Roma avait déjà été impliquée dans une affaire mêlant transport clandestin de cocaïne, compagnie de jets privés et Hezbollah. Bon, lorsque ces trois sujets tiennent dans une phrase, ce n’est jamais bon signe.

Il a changé de terrain.

Le Bayern Munich gaffe avec les couleurs de l’Étoile rouge de Belgrade