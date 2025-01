LOSC : la vie sans Edon Zhegrova

Absent depuis le début de l’année 2025 et également pour les six prochaines semaines comme annoncé par son club, Edon Zhegrova va terriblement manquer à un LOSC qui vient tout juste de perdre son invincibilité, des plumes en Ligue 1 et qui affronte Feyenoord en C1 mercredi. Le début des ennuis ?

S’il est inutile de chercher à réécrire le scénario d’un film dont la bande s’est consumée sous nos yeux, il est en revanche impossible de ne pas regretter l’absence d’une brillante étoile. Même avec Edon Zhegrova, le LOSC se serait peut-être éteint à Liverpool et n’aurait pas pu empêcher son impressionnante série d’invincibilité (21 matchs, quand même) de s’arrêter à Anfield. Buteur face à l’Atlético, passeur face à la Juve, homme du match LOSC-Real Madrid remporté par les Dogues, Zhegrova est sans contestation possible l’homme des grands rendez-vous lillois depuis le coup d’envoi de la saison. Alors quand le LOSC a annoncé ce lundi qu’il serait absent « pour les six prochaines semaines environ », lui qui n’était déjà plus là depuis sa blessure à Marseille en fin d’année 2024, forcément les fans des Dogues ont fait la gueule.

Sans Edon, le LOSC ralentit

En plus de la blessure longue durée de la promesse Matias Fernandez-Pardo, cette nouvelle grisaille dans le ciel du LOSC est un réel coup dur. Car si Zhegrova a toujours cette personnalité explosive, encore quelques absences dans le replacement défensif, il n’a plus rien à voir avec le joueur déjà dynamique mais frustrant qu’il était lors de son arrivée dans le Nord il y a trois ans. Le Kosovar est un cadre du onze de Bruno Genesio qui va terriblement manquer en vue de cette dernière danse européenne, pour le moment, pour le LOSC qui reçoit Feyenoord avec toujours cette possibilité qui paraissait quasi-folle au moment du tirage au sort de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de cette C1.

𝐄𝐝𝐨𝐧 𝐙𝐡𝐞𝐠𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐭 𝟔 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧 ❌ Absent depuis plusieurs rencontres, notre ailier Edon Zhegrova doit poursuivre un protocole médical avant d’envisager une reprise de la compétition. Celle-ci pourrait intervenir d'ici six semaines.… pic.twitter.com/xMMjzZoYTs — LOSC (@losclive) January 27, 2025

Mais sans Zhegrova, on voit aussi que ce LOSC-là patine tant en Europe qu’en Ligue 1 : une victoire, deux nuls et deux défaites toutes compétitions confondues depuis qu’il regarde depuis la touche Thomas Meunier et les autres gambader sans lui. Forcément préjudiciable alors que Lille va s’offrir un calendrier costaud comme jamais à partir de la mi-février, où en attendant de savoir à quelle sauce il va être mangé en Europe, il va se coltiner Monaco et le PSG et au moins huit matchs sans lui. Cela risque d’être long.

La piste Anis Hadj Moussa pour le remplacer

Pour pallier l’absence de Zhegrova, le LOSC aurait décidé de passer à l’offensive dans les dernières heures du mercato pour ne pas voir les belles promesses du début de saison. Selon des informations du Petit Lillois, confirmées par la suite par L’Equipe, l’état-major lillois aurait des vues sur Anis Hadj Moussa. Un profil très mobile de 22 ans, natif de Paris, et auteur de trois pions en C1 cette saison qui évolue… au Feyenoord, et qui ne serait pas simplement une roue de secours pour la formation nordiste.

Tout simplement car avant sa blessure, Zhegrova était dans le viseur du Napoli pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia. Nul doute que celui qui balançait déjà en mai dernier qu’il croyait avoir « donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club » sera encore plus ardemment courtisé l’été prochain et permettra au LOSC, au passage, de réaliser une nouvelle plus-value de premier ordre. Mais d’ici-là, nul doute que de l’eau aura coulé sous les ponts. Et que Zhegrova sera revenu sur les rectangles verts pour mettre la misère à ses adversaires.

