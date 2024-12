Pronostic Feyenoord Sparta Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Une première victoire à la maison en C1 pour le Feyenoord

Feyenoord alterne entre succès et échecs dans cette phase de Ligue des champions. Après deux belles victoires à l’extérieur contre Gérone (2-3) et Benfica (1-3), le club néerlandais a connu des revers à domicile face à Leverkusen (0-4) et Salzbourg (1-3). Lors de la dernière journée, Feyenoord a impressionné en décrochant un nul spectaculaire à Manchester City (3-3), après avoir été mené 3-0 à seulement un quart d’heure de la fin. Ce résultat le place 21ᵉ au classement, trois points devant le PSG. Sur le plan national, Feyenoord, actuellement 4ᵉ, reste à une longueur du podium, un classement en deçà des attentes de ses supporters. Le club a retrouvé le chemin de la victoire en battant Waalwijk (2-3) après un nul contre Sittard (1-1). Malgré de nombreuses absences, l’équipe peut compter sur des éléments clés comme Hadj Moussa, Hancko, et surtout Giménez, dont l’impact en attaque est déterminant, notamment dans le match crucial contre Manchester City. Giménez s’affirme comme un joueur central pour porter Feyenoord vers ses ambitions européennes, lui qui depuis son retour a joué environ 90 minutes, pour 2 buts inscrits déjà.

Le Sparta Prague traverse une période compliquée en Ligue des champions et en championnat. Après un début prometteur avec 4 points en deux journées, le double champion de Tchéquie a essuyé trois défaites consécutives, dont une lourde correction face à l’Atlético de Madrid (0-6). Actuellement 28e de la phase de ligue, le Sparta accuse un retard de 2 points sur le top 24, indispensable pour continuer en huitièmes de finale ou en barrages. En championnat, la situation n’est guère plus encourageante : l’équipe de Lars Friss est 3e, à 16 points de son rival, le Slavia Prague. Malgré des victoires récentes contre Karvina (4-1) et les Bohemians (1-0), le Sparta reste fragile, notamment à l’extérieur, où il n’a plus gagné depuis le 22 septembre. Cette fragilité a été cruellement exposée lors de sa dernière confrontation européenne, une défaite écrasante qui illustre la difficulté du Sparta à rivaliser à ce niveau.

