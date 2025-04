Deux adolescents sont morts lors d’un match de Copa Libertadores au Chili

Une rencontre qui tourne au drame.

Deux jeunes adolescents ont perdu la vie ce jeudi au Chili à la suite d’un mouvement de foule survenu à l’entrée d’un stade de Santiago, ont indiqué les autorités locales. Le drame s’est produit alors qu’une centaine de supporters tentait de pénétrer sans billet dans l’enceinte du stade Monumental, où se jouait une rencontre de Copa Libertadores opposant Colo-Colo à l’équipe brésilienne de Fortaleza.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos de nuestros hinchas en la previa del partido ante Fortaleza de Brasil en las inmediaciones del estadio. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y cercanos. En señal de duelo, informamos la suspensión… pic.twitter.com/oIgBC6Qbf1 — Colo-Colo (@ColoColo) April 11, 2025

Les forces de l’ordre sont intervenues pour contenir la foule et empêcher l’accès non autorisé. Dans la confusion, une bousculade a provoqué l’effondrement d’une barrière métallique, entraînant la mort des deux jeunes âgés de 13 et 18 ans.

Une voiture de police responsable ?

Le parquet chilien a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame. « Ce que nous savons à ce stade, c’est qu’une grille a percuté mortellement ces deux personnes », a déclaré le procureur Francisco Morales à la presse. Il a également indiqué qu’un véhicule des forces de l’ordre pourrait avoir joué un rôle dans l’accident. Selon les premières investigations, une voiture de police aurait heurté la clôture, ce qui aurait provoqué sa chute.

Le directeur de la police nationale, Alex Bahamondes, a confirmé aux journalistes après l’incident qu’un agent avait été mis en examen. Barbara Pérez, la sœur de l’une des victimes, a affirmé aux autorités que le véhicule en question aurait roulé sur la grille, entraînant son écroulement sur sa sœur de 18 ans.

De son côté, la Fédération chilienne de football a publié un communiqué faisant état de « sa condamnation la plus catégorique de tout acte de violence dans le cadre du football, tant sur le terrain qu’en dehors ».

Sur le terrain, la tension n’a cessé de monter. Le match a été interrompu à la 65e minute, alors que le score était encore vierge, après une invasion du terrain par des fans de Colo-Colo. À l’extérieur, des échauffourées ont éclaté entre les ultras chiliens et les forces de l’ordre, qui ont répliqué avec des canons à eau, selon un photographe de l’AFP présent sur place.

PARTIDO SUSPENDIDO EN CHILE: HINCHAS DE COLO-COLO INGRESARON AL ESTADIO EN RECLAMO POR LA MUERTE DE DOS SIMPATIZANTES EN LOS ACCESOS AL ESTADIO MONUMENTAL, ANTES DEL DUELO ANTE FORTALEZA 🏆⚠️ pic.twitter.com/184rp6UNOq — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) April 11, 2025

Face à l’escalade de la violence, la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a décidé d’annuler définitivement la rencontre.

