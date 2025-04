Il blesse son coéquipier en célébrant un but… refusé pour hors-jeu

Olha o que aconteceu com Moisés, do Fortaleza: 😃 Fez golaço de bicicleta! 🤕 Se machucou na comemoração após ser empurrado pelo Deyverson; 🔀 Precisou ser substituído; 😫 Gol ANULADO por impedimento no início da jogada... pic.twitter.com/9v9ww1ixNc