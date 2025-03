David Luiz veut devenir entraîneur !

Touffe de soulagement.

David Luiz, qui aura 38 ans le 22 avril, vient de signer à Fortaleza. L’ancien défenseur de Chelsea et du PSG a encore faim, mais pense quand même à l’avenir. Bonne nouvelle : le Brésilien ne quittera pas le monde du football. Il se verrait bien rester au contact des pelouses en devenant entraîneur. « C’est l’un de mes objectifs, affirme-t-il à Globo. Je ne sais pas si cela va se faire ou non, parce que dès que j’arrêterai de jouer, je parlerai à ma famille et je verrai si cela fait partie des plans. »

Son compatriote Filipe Luís, âgé de seulement 39 ans, est déjà sur le banc de Flamengo, où il a remporté la Coupe du Brésil et la Supercoupe. « Quand je veux faire quelque chose, c’est à 100 %. Il en a toujours été ainsi dans ma vie. J’ai ça en tête, ça me plaît. […] M’imaginer être champion en tant qu’entraîneur, voir les supporters heureux, en pleurs, satisfaits, c’est ce qui me motive. Je vais essayer de me préparer du mieux que je peux », poursuit David Luiz, qui se projette comme un coach qui aimerait avoir « ce lien individuel » avec les joueurs : « Cela prend plus de temps, plus d’énergie, mais je ne pourrai pas faire autrement. »

Généreux, comme toujours.

