Filipe Luís à Flamengo, un rêve de gosse et une stat de fou

Filipe ne flippe pas.

Nommé le 30 septembre dernier à la tête de l’équipe première de Flamengo, Luis Filipe performe et roule sur le football brésilien. Coach depuis 17 rencontres, il comptabilise 12 victoires, 4 nuls et une défaite.

Le succès ce dimanche face à Botafogo en finale de Supercoupe du Brésil lui a accordé une distinction particulière : depuis son arrivée, il a obtenu plus de trophées qu’il n’a enregistré de défaites. En effet, il avait déjà remporté la Coupe du Brésil face à l’Atlético Mineiro en novembre dernier.

Un rêve de gosse

« Je sais où je veux aller, c’est le grand rêve de ma vie. J’ai une ambition gigantesque. Il n’y a aucun endroit où je peux être plus à l’aise dans le club que j’aime, s’est-il enflammé après la rencontre dans des propos rapportés par Globo. Je n’ai aucun intérêt à partir, je veux rester à Flamengo pendant longtemps. Je l’ai déjà dit au président quand nous nous sommes rencontrés et que nous avons parlé. […] Il n’y a rien de plus grand que de gagner un titre dans le club que vous aimez. Je suis fan de Flamengo depuis que je suis petit. »

Comme un gamin, le coach.

