En poste depuis 41 jours, Filipe Luís décroche déjà un titre avec Flamengo

Luís attaque !

Battu par São Paulo en finale l’an passé, Flamengo a pris sa revanche en soulevant la Coupe du Brésil ce dimanche. Vainqueur 3-1 du match aller contre l’Atlético Mineiro de Hulk, le Mengão a terminé le travail en s’imposant à nouveau au retour grâce à un but tardif de Gonzalo Plata (0-1). Voir l’équipe de Gabriel Barbosa et de l’ancien Marseillais Gerson soulever un trophée n’avait pourtant rien d’évident à peine un mois en arrière.

Le club rouge et noir avait en effet décidé de se séparer de son entraîneur Tite le 30 septembre. Filipe Luís, qui coachait jusque-là les U20, a alors pris le relais. L’ancien latéral, notamment passé par l’Atlético de Madrid et Chelsea, s’en sort finalement de manière remarquable pour sa première expérience à ce niveau puisqu’il affiche un bilan de six victoires, un nul et une défaite depuis.

Toda a emoção do nosso ÍDOLO @filipeluis! 🏆🏆🏆🏆🏆#OMengãoÉPenta 📸 Gilvan de Souza / CRF pic.twitter.com/VrOp78HUWL — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2024

Le Cholo a de quoi être fier.

