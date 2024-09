Memphis Depay présenté en grande pompe sous ses nouvelles couleurs

Memphis poursuit sa route.

Pour sa présentation sous ses nouvelles couleurs, dans la nuit de mercredi à jeudi, Memphis Depay a eu droit à un véritable feu d’artifice. Récemment débarqué au Corinthians après avoir résilié son contrat avec l’Atlético de Madrid, le Néerlandais a eu droit à une cérémonie grandiose pour son premier tête à tête avec ses nouveaux supporters.

Peu avant la rencontre opposant le club de São Paulo à la Juventude, le stade s’est tout doucement plongé dans le noir. Un « Bem-vindo » (bienvenue en portugais) apparaît alors sur les écrans géants de la Neo Quimica Arena. Le même mot apparaît aussi en néerlandais et un lion, symbole de l’ancien de Manchester United, fait son apparition. Suivent alors le nom de Memphis et une apparition de sa célébrissime célébration avec ses doigts dans les oreilles, bien connue des Parisiens et des Marseillais.

Le natif de Moordrecht apparaît alors sur la pelouse, en costard à paillettes sous une pluie d’acclamations, avant de rejoindre le président du club, Augusto Melo, qui lui offre le maillot floqué du numéro 94 (comme son année de naissance) qu’il portera jusqu’en 2026. Un show à la brésilienne ponctué d’une victoire pour sa nouvelle équipe, qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Brésil.

esse cabelo do memphis depay tá muito foda o cara tem o molho pic.twitter.com/2fzScsc8GJ — Alanis (@alxnisy) September 12, 2024

Autant de signaux positifs avant de certainement faire ses premiers pas sur la pelouse, mais cette fois-ci en crampon, dimanche en championnat sur le terrain de la Juventude.

Entre Memphis Depay et le Corinthians, le mariage est acté