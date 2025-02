Memphis condamné pour conduite en état d'ivresse à Monaco

Des showcases, une Rolls-Royce, conduite sous emprise, une condamnation… la vie à Koba LaD.

Memphis Depay, attaquant qui évolue désormais à Corinthians, vient d’être condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Monaco pour conduite en état d’ivresse sur le Rocher. Une peine qui s’accompagne d’une amende de 9 000 euros et d’une interdiction de conduire en Principauté pendant deux ans. C’est plus sévère que les réquisitions, qui recommandaient 1 mois de prison avec sursis, 2 000 euros d’amende et une interdiction de conduire à Monaco pendant 6 mois.

Les faits remontent au 6 août 2024, vers 5h30 du matin, où le Néerlandais s’était fait arrêter dans les rues de la Principauté, au volant de sa Rolls-Royce. Il avait été repéré par les forces de l’ordre pour sa « conduite hasardeuse », selon une information de Monaco-Matin confirmée par le parquet.

Proche du coma éthylique

Les policiers locaux ont relevé un taux d’alcoolémie à plus de 2g par litre de sang sur Memphis Depay, qui a visiblement trop abusé de la boisson et de la nuit monégasque ce soir-là, passant pas loin du coma éthylique. En garde à vue, l’attaquant de 30 ans a reconnu les faits et s’est excusé, rapportent nos confrères.

