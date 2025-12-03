Autant d’envergure dans les cages de United que dans son costume de CEO de l’Ajax, le Van der Sar.

Dans les backstages des exploits ajacides de Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Dušan Tadić, Edwin van der Sar revient sur la saison européenne légendaire de sa troupe dans le nouveau numéro de So Foot, en kiosque ce jeudi 3 décembre, lui qui a occupé la fonction de directeur général du club entre 2016 et 2023.

Mais aussi sur le travail effectué en coulisses par son board de l’époque pour que l’Ajax devienne « l’archétype du club sympa » en Europe. « C’est ce que nous essayions d’être : ce bonbon spécial que tout le monde apprécie. » Mission plus qu’accomplie, Edwin.

L’hélicoptère de Mohamed Al-Fayed

Et celui-ci de rappeler, pragmatique : « La Ligue des champions était d’ordinaire dominée par la Juventus, le Real, Madrid et toutes ces équipes à gros budget. Et nous, nous étions une sorte de friandise, perdue dans un immense magasin. » Mais absolument pas sur le terrain.

Outre cette saison magique, le deuxième Oranje le plus capé de l’histoire derrière Wesley Sneijder (130 sélections) admet avoir « découvert [son] pied gauche à 21 ou 22 ans » et raconte que, parfois, Mohamed Al-Fayed « débarquait en hélicoptère » aux entraînements de Fulham. Ou encore que lorsque le défenseur italien de l’époque recevait une relance de gardien, « il paniquait et la dégageait en touche ». Ses ex-coéquipiers à la Juve Paolo Montero, Mark Iuliano et Ciro Ferrara apprécieront.

Un entretien presque trop modeste pour être néerlandais.

