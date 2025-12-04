S’abonner au mag
Yaya Touré raconte son transfert avorté au PSG

On a raté une paire Touré-Semak…

Yaya Touré a donc attendu 2025 pour raconter l’un des épisodes les plus étranges de son début de carrière : son transfert avorté au PSG. À l’époque, en 2004, il veut venir à Paris. Paris veut de lui. Tout le monde est content, sauf ceux qui gèrent le dossier autour de lui.

D’un Paris raté à un Barcelone validé

« On me l’a arraché, ce rêve », lâche-t-il chez Zack Nani. Le PSG voulait payer en deux fois ; le Metalurh Donetsk, un club ukrainien, arrive avec du cash : fin de l’histoire. « C’était comme si j’avais le couteau au cou. […] Ça m’est resté dans la tête toute ma carrière », dit-il. La version football de la mauvaise orientation au lycée, sauf que là, le rectorat s’appelle « les gens autour de moi ».

Trois ans plus tard, changement d’ambiance : c’est lui qui choisit. À l’été 2007, Barcelone appelle. Cette fois, Monaco tente le forcing à base de discours paternalistes et de promesses de salaire XXL. « Tu vas aller sur le banc », lui glisse-t-on.

Touré a déjà la tête à Barcelone, où l’attendent Rijkaard, Henry, Abidal et compagnie. « J’étais trop heureux d’être là », résume-t-il. Lui qui avait déjà les prérequis pour jouer en Catalogne, selon un certain Rivaldo qu’il avait croisé à l’Olympiakos.

Au moins, il est devenu super pote avec Pep.

Serge Aurier se paye un influenceur ivoirien

  Grand Récit
Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

