L’euphorie de Fontenay-le-Comte qui va défier le PSG en Coupe de France

Le Fabuleux Destin de Vendée Fontenay.

Thomas Brémond, 25 ans, menuisier charpentier et défenseur central du Vendée Fontenay Foot, s’apprête à défier avec ses camarades le Paris Saint-Germain en 32es de finale de Coupe de France. Dans des propos relayés par Le Parisien mardi, il raconte l’émotion folle vécue par son équipe après ce tirage au sort qui ressemble à un gros jackpot. « Il y a eu une explosion de joie, on se prenait dans les bras en exultant, c’était dingue. Une heure avant durant l’entraînement, on se disait : imagine si on tombe sur le PSG, ce serait incroyable… »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Séance à 40 tirs au but

Et comme par miracle, le rêve se réalise pour le club de National 3. « Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit. J’ai pensé à plein de choses, et notamment à notre parcours », s’émeut le défenseur. Leur parcours, c’est une série de matchs aux scénarios improbables et sinueux. Qualifiés au 5e tour au bout du 40e tir au but contre Cholet, ils se retrouvent de nouveau aux tirs au but contre Chamalières au 6e tour, avant de sortir Châteauroux (National) samedi dernier après avoir été menés 1-0. « On revient de loin pour vivre ce moment fabuleux. C’est magique ! »

Rendez-vous le 20 décembre, avec l’ambition du charpentier de monter sur le toit du foot français.

Daniel Riolo : « Je n’ai pas demandé à Nasser d’être directeur sportif du PSG »