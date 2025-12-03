Un coach légendaire de l'Ajax et du Barça a candidaté pour devenir le sélectionneur de l’Allemagne

La sagesse des anciens.

Invité dans l’émission Pauw & De Wit, Louis van Gaal a lâché un petit missile : il était candidat au poste de sélectionneur de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2026. « J’ai 74 ans. Je ne pense pas qu’une grande nation me prenne encore. J’étais en lice. C’était l’Allemagne. Ils peuvent le nier, mais je le dis quand même. » Tout en précisant qu’il savait très bien que la Mannschaft ne prendrait jamais un coach étranger.

L’Iron Tulip, elle, se verrait bien aux commandes d’un pays « avec des gens mentalement forts », type Australie ou Angleterre. Mais qu’est ce que tu sous-entends ?

Feux d’artifice et deux ans pour revoir l’Ajax jouer correctement

L’autre sujet du soir : le chaos pyrotechnique qui a interrompu Ajax-Groningue. Van Gaal réclame des règles « plus strictes » et une application ferme, rappelant que tout ça dépasse le foot et touche aux « normes et valeurs ». Pendant ce temps, l’Ajax a terminé sa rencontre, reprise deux jours plus tard et gagné 2-0. Pas de quoi emballer Louisito : selon lui, « le club aura encore besoin de deux ans pour retrouver un niveau digne de son nom. »

Visionnaire.

