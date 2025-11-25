Ajax-Benfica : c’est qui le plus nul de la Ligue des champions ?

Opposés en Ligue des champions ce mardi soir aux Pays-Bas, l’Ajax Amsterdam et le Benfica Lisbonne se disputent la place de l’équipe la plus mauvaise de la compétition. Avec un zéro pointé après quatre rencontres, les deux formations vont tenter de prendre leur(s) premier(s) point(s). Mais qui va prendre l’ascendant dans ce bonnet d’ânico ?

→ La qualité de l’effectif : avantage Benfica

Sans manquer de respect aux Lanciers, on est loin de la superteam de 2019. Exit Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et Andre Onana. Seul Kasper Dolberg, revenu au club cet été, était là lors de la folle épopée sous Erik ten Hag. Wout Weghorst, Steven Berghuis et Oscar Gloukh c’est très sympa, mais ça reste en dessous sur le papier. Les Benfiquistes affichent eux un mélange entre l’expérience (Nicolas Otamendi, Fredrick Aursnes, Vangelis Pavlidis) et la jeunesse portugaise avec Tomas Araújo, Antonio Silva ou encore Leandro Santos. Avec Anatoliy Trubin, Richard Ríos, Dodi Lukebakio et Alexander Bah pour encadrer tout ça, Benfica part avec une longueur d’avance.

→ Les résultats : avantage Benfica

Cet effectif plus fourni, on le ressent bien en championnat. Alors oui, les Aguias ont six longueurs de retard sur le leader Porto, mais ils sont toujours invaincus et restent dans la course. Vangelis Pavlidis fait la course en tête au classement des buteurs (9 réalisations), et Benfica s’en sort. Tout le contraire de l’Ajax Amsterdam. Après leur choke légendaire en fin de saison dernière, les joueurs amstellodamois pointent à la sixième place de l’Eredivisie, avec déjà 14 points de retard sur le PSV Eindhoven et derrière Utrecht ou encore Nimègue. Deuxième point pour Benfica, qui creuse l’écart.

→ L’entraîneur : avantage Ajax

Bon là, on a José Mourinho face à… personne. Depuis le limogeage de John Heitinga il y a deux semaines, la direction de l’Ajax n’a pas encore tranché pour son futur coach, et garde pour l’instant Fred Grim en intérim. Mais est-ce moins bien que Mourinho en 2025 ? Rien n’est moins sûr, alors que le coach portugais peine pour l’instant à affirmer son style. Sept victoires pour trois matchs nuls et trois défaites, mais des points perdus dans tous les matchs importants : en Ligue des champions bien sûr (3 défaites), mais aussi en championnat : Rio Ave (1-1), FC Porto (0-0), Casa Pia (2-2). Puis, bon, il faut bien donner un point à l’Ajax dans ce combat d’infirmes.

→ Les supporters : léger avantage Benfica

Là encore, on s’appuie sur les évènements récents. Les deux équipes ont vu leurs supporters être interdits de déplacement cette saison, face à l’OM pour l’Ajax, et contre Nice en barrages de Ligue des champions pour Benfica. Mais pour l’ambiance, les Portugais ont une légère avance. Même à l’extérieur, ils ont su mettre la pression à Enzo Fernandez, qui a vécu une soirée difficile à Stamford Bridge lors de la courte victoire de Chelsea (1-0) début octobre. Ce n’est pas la Johan Cruyff Arena qui va les effrayer… ou faire gagner l’Ajax, leur dernière victoire à la maison remontant à fin septembre. Demandez à l’Excelsior Rotterdam ce qu’ils en pensent.

→ La formation : match nul

Le 22 octobre dernier, le CIES dévoilait son classement des meilleurs centres de formation du monde. Comme la saison précédente, c’est Benfica qui arrive en tête. Le club lisboète s’affirme comme le leader incontesté de la formation, avec un paquet de joueurs vendus pour des sommes folles : João Felix (127 millions), Enzo Fernandez (121 millions), Darwin Nuñez (85 millions), João Neves (65 millions) ou encore Álvaro Carreras cet été au Real Madrid (50 millions). Supporters des Lanciers, rassurez-vous, votre club est là aussi. L’Ajax pointe à la quatrième place du classement du CIES, et se défend bien en matière d’exportation : Antony (95 millions), la paire De Jong (86 millions) – De Ligt (85 millions), Jorrel Hato à Chelsea il y a quelques mois (44 millions), Mohammed Kudus (43 millions)… Match nul, balle au centre, et peut-être une bonne raison du pourquoi du comment les deux clubs finissent par baisser de niveau.

→ La plus grosse claque en Ligue des champions : match nul

On termine en beauté : les deux derniers de la Ligue des champions ont pris de belles baffes, mais avec des styles différents. L’Ajax se fait tarter à chaque fois, comme face à l’OM (4-0) ou Chelsea (5-1). Pour finalement un seul but marqué en 4 rencontres, et 14 encaissés. En face, Benfica n’en a pris que 8, mais la défaite à domicile contre Qarabağ (2-3) suffit pour égaliser. On est gentils.

Score final : 5-3 Benfica

Si vous devez faire un choix, restez peut-être sur les Aguias aux dépens des Lanciers. Pas forcément plus de réussite en Ligue des champions, mais une équipe moins en perdition, avec un meilleur effectif, un président réélu récemment et moins de baffes reçues. Rendez-vous ce mardi soir pour connaître le pire club d’Europe, en attendant de retrouver l’OGC Nice jeudi soir.

Osimhen voit triple avec Galatasaray, l’Inter gagne sans convaincre contre Almaty