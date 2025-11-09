- Portugal
- Benfica
Le nouveau président de Benfica est...
… Rui Costa !
Déjà président de Benfica depuis 2021, l’ancien joueur a – sans énorme surprise – été réélu à la tête du club portugais pour un mandat de quatre années supplémentaires. Par conséquent, l’ex-directeur sportif va donc rester le patron de l’entité jusqu’en 2029.
Opposé à Joao Noronha Lopes (qui avait obtenu 30,26 % des voix au premier tour, contre plus de 42 % en faveur de l’heureux lauréat), le vainqueur a cette fois recueilli 62 % des suffrages. Ces résultats ont été officialisés par une une assemblée générale, qui s’est regroupée ce samedi.
