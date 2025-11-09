S’abonner au mag
  Portugal
  Benfica

Le nouveau président de Benfica est...

… Rui Costa !

Déjà président de Benfica depuis 2021, l’ancien joueur a – sans énorme surprise – été réélu à la tête du club portugais pour un mandat de quatre années supplémentaires. Par conséquent, l’ex-directeur sportif va donc rester le patron de l’entité jusqu’en 2029.

Opposé à Joao Noronha Lopes (qui avait obtenu 30,26 % des voix au premier tour, contre plus de 42 % en faveur de l’heureux lauréat), le vainqueur a cette fois recueilli 62 % des suffrages. Ces résultats ont été officialisés par une une assemblée générale, qui s’est regroupée ce samedi.

Qu’en pense José Mourinho ?

Osimhen voit triple avec Galatasaray, l’Inter gagne sans convaincre contre Almaty

