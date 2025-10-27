La participation folle au premier tour de l'élection présidentielle du Benfica

Le foot ne joue pas dans la même cour que la politique.

Ce samedi, les urnes du Benfica ont accueilli plus de 85 000 votants pour désigner le futur président du club pour le prochain quadriennat (2025-2029). Un chiffre record dans l’histoire récente du club. À titre de comparaison, si le Benfica était une commune, il se placerait au 7ᵉ rang national en termes de participation électorale, donc devant 98 % des municipalités portugaises lors des dernières élections du 12 octobre, rapporte le média local Sic Notícias.

Rui Costa et Noronha Lopes qualifiés pour la seconde manche

Sur les 160 182 socios habilités à voter, 53 % se sont déplacés pour choisir leur futur président. L’actuel président, Rui Costa, arrive en tête avec 42,13 % des voix, suivi de João Noronha Lopes, crédité de 30,26 %. Comme aucun des six candidats n’a atteint la majorité absolue, une seconde manche est prévue le 8 novembre pour départager les deux finalistes.

Si l’on compare ces chiffres à la participation moyenne dans les six plus grandes communes du pays — Lisbonne, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais et Braga — où la moyenne de participation a été de 55 %, le Benfica s’en sort avec des chiffres remarquablement proches, malgré un univers beaucoup plus restreint.

Comme à son habitude Benfica assure le spectacle.

