Benfica laisse des points au 3e club de Lisbonne

Secousses à Lisbonne.

Lire que Benfica perd des points lors du derby de Lisbonne est assez commun. Ça l’est un peu moins quand l’équipe de Lisbonne en question s’appelle Casa Pia. Le Benfica de José Mourinho s’est pris les pieds dans le tapis de Casa Pia ce dimanche (2-2). Un match nul qui permet au troisième club de la capitale de sortir de la zone de relégation, mais qui fait stagner Benfica, à 6 points de Porto désormais. Les « Oies » de l’ancien Bordelais Jérémy Livolant ont égalisé dans le temps additionnel.

Mourinho fait du Mourinho

Alors que les Rouge ont enchaîné quatre défaites en Ligue des champions, voilà qu’ils achèvent leur quatrième match nul de la saison. Et Mourinho a donc fait du Mourinho pour s’excuser : « C’est notre faute, la faute de l’arbitre et la faute de la VAR, s’est-il justifié à A Bola. L’arbitre est responsable d’avoir accordé un penalty qui n’en est clairement pas un. Et c’est une erreur, et je suis gentil en parlant d’erreur, de la part de la VAR, dont la mission est d’aider l’arbitre à éviter les erreurs, et elle a commis une faute grossière. La VAR est énormément et manifestement responsable. C’est aussi notre faute car nous n’avons pas suffisamment contrôlé le jeu. » C’est tout ? Non : « Il y a un flagrant deux poids, deux mesures à tous les niveaux, que ce soit dans les médias ou l’arbitrage. Benfica est trop grand et mérite un respect différent. Benfica exige un engagement total. » Après une semaine sans victoire et des élections, la trêve va faire du bien à Benfica.

C’est Mou du genou.

