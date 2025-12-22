Samuel Umtiti déclare sa flamme à Lecce

Des nouvelles de Big Sam.

Fraîchement retraité, Samuel Umtiti s’est confié sur sa carrière de joueur et ses ambitions dans une interview à la Gazzetta dello Sport ce dimanche.

Lecce comme une respiration après le calvaire barcelonais

Quelques semaines après avoir évoqué la pression du FC Barcelone et ses conséquences sur sa santé mentale dans le documentaire Têtes plongeantes, le champion du monde a affirmé que son passage à Lecce en 2022-2023 l’a guéri : « Je ne m’y attendais pas, mais Pantaleo Corvino (le directeur technique du club) avait vu juste. Il me disait : “Une fois que tu arriveras à Lecce, tu tomberas amoureux des gens, de la ville.” J’étais moyennement convaincu, je venais de Barcelone ! Mais il avait raison : un lien indéfectible s’est créé. »

Au point d’écrire l’une des plus belles pages de sa carrière : « J’ai gagné une Coupe du monde, mais le maintien arraché face à Monza (en 2023) a une valeur particulière sur le plan émotionnel. »

Umtiti se projette sur le banc

Répétant sa volonté de devenir entraîneur, Samuel Umtiti en a aussi dit davantage sur le type de technicien qu’il aimerait être : « Flexible, capable de mettre en valeur les compétences de chacun. L’aspect humain est fondamental : il faut parler avec les joueurs, construire une relation sincère. » À cet égard, son entraîneur à Lecce Marco Baroni est un vrai exemple : « Ses équipes jouent bien, et il fait de la communication son point fort », a affirmé le défenseur français.

Hâte de le voir casser la démarche avec son staff.

