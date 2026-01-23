S’abonner au mag
  • France

Un joueur français aurait pu être dans le même avion qu’Emiliano Sala le jour du drame

CM
Un joueur français aurait pu être dans le même avion qu’Emiliano Sala le jour du drame

Et si je n’avais pas raté l’avion ? Pour Denis-Will Poha, la décision la plus importante de sa vie est sans doute de ne jamais être monté dans le vol à destination du Pays de Galles. En janvier 2019, alors qu’il végète sur le banc à Rennes, le milieu de terrain reçoit une offre inattendue pendant le mercato hivernal. « Après un match, mon agent, qui est au stade, m’appelle pour me dire qu’un club de Premier League me veut », se souvient-il dans un entretien accordé à Topmercato.

Il attendait un appel du coach de Cardiff

Il s’agit de Cardiff. Le Costarmoricain n’hésite pas et manifeste clairement son intérêt pour le club. Son agent lui explique qu’un avion privé décolle le soir même à 19 heures avec un autre joueur à bord qui s’apprête à signer là-bas : Emiliano Sala. « Si le coach du club de Premier League en question appelle avant 19 heures, je prends cet avion-là pour aller là-bas et commencer directement à m’entraîner », dévoile-t-il.

Le téléphone ne sonnera jamais. « Je me réveille le lendemain, mon agent m’appelle et me dit de prier et de remercier Dieu avant de faire quoi que ce soit. Je le fais et je le rappelle. Il me dit d’aller sur Twitter. Je regarde, Emiliano Sala était décédé dans le crash de son avion et le club qui me voulait, c’était Cardiff…»

De quoi se refaire le film un bon millier de fois au moins. Pour la suite de sa carrière, Denis-Will Poha s’envolera finalement vers le Portugal puis la Suisse, avant de revenir en France à l’US Quevilly Rouen, sa dernière pige avant d’être aujourd’hui sans club.

Chelsea se sort du piège tendu par Cardiff grâce à ses entrants

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!