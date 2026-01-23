Un joueur français aurait pu être dans le même avion qu’Emiliano Sala le jour du drame

Et si je n’avais pas raté l’avion ? Pour Denis-Will Poha, la décision la plus importante de sa vie est sans doute de ne jamais être monté dans le vol à destination du Pays de Galles. En janvier 2019, alors qu’il végète sur le banc à Rennes, le milieu de terrain reçoit une offre inattendue pendant le mercato hivernal. « Après un match, mon agent, qui est au stade, m’appelle pour me dire qu’un club de Premier League me veut », se souvient-il dans un entretien accordé à Topmercato.

Il attendait un appel du coach de Cardiff

Il s’agit de Cardiff. Le Costarmoricain n’hésite pas et manifeste clairement son intérêt pour le club. Son agent lui explique qu’un avion privé décolle le soir même à 19 heures avec un autre joueur à bord qui s’apprête à signer là-bas : Emiliano Sala. « Si le coach du club de Premier League en question appelle avant 19 heures, je prends cet avion-là pour aller là-bas et commencer directement à m’entraîner », dévoile-t-il.

Le téléphone ne sonnera jamais. « Je me réveille le lendemain, mon agent m’appelle et me dit de prier et de remercier Dieu avant de faire quoi que ce soit. Je le fais et je le rappelle. Il me dit d’aller sur Twitter. Je regarde, Emiliano Sala était décédé dans le crash de son avion et le club qui me voulait, c’était Cardiff…»

De quoi se refaire le film un bon millier de fois au moins. Pour la suite de sa carrière, Denis-Will Poha s’envolera finalement vers le Portugal puis la Suisse, avant de revenir en France à l’US Quevilly Rouen, sa dernière pige avant d’être aujourd’hui sans club.

