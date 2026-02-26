S’abonner au mag
Eze, l’homme des derbys

Peu importe qu’il s’agisse du nord ou du sud. Auteur de sept buts toutes compétitions confondues cette saison (six en Premier League, un en Coupe EFL), Eberechi Eze est devenu l’homme des derbys londoniens.

Six buts contre des équipes londoniennes

Hormis sa réalisation contre Port-Vale lors du troisième tour de la Coupe EFL, l’international anglais a marqué six buts contre des équipes londoniennes : cinq contre Tottenham et un contre son ancien club Crystal Palace. Selon Opta, seul Pierre-Emerick Aubameyang lors de la saison 2018-2019 comptait plus de pions contre d’autres clubs de la capitale anglaise. Les Gunners recevront Chelsea dimanche, l’occasion pour Eze d’accrocher un autre club voisin à son tableau de chasse.

Pas sûr qu’il soit convié à la prochaine fête des voisins.

