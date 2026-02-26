Eze, l’homme des derbys

Peu importe qu’il s’agisse du nord ou du sud. Auteur de sept buts toutes compétitions confondues cette saison (six en Premier League, un en Coupe EFL), Eberechi Eze est devenu l’homme des derbys londoniens.

6 - All six of Eberechi Eze's goals for Arsenal this season have been scored in London derbies (1 vs Crystal Palace, 5 vs Spurs). The last Gunners player with more derby goals in a season was Pierre-Emerick Aubameyang in 2018-19 (7). Local. pic.twitter.com/cGyFY98L2C — OptaPlay (@OptaPlay) February 26, 2026

Six buts contre des équipes londoniennes

Hormis sa réalisation contre Port-Vale lors du troisième tour de la Coupe EFL, l’international anglais a marqué six buts contre des équipes londoniennes : cinq contre Tottenham et un contre son ancien club Crystal Palace. Selon Opta, seul Pierre-Emerick Aubameyang lors de la saison 2018-2019 comptait plus de pions contre d’autres clubs de la capitale anglaise. Les Gunners recevront Chelsea dimanche, l’occasion pour Eze d’accrocher un autre club voisin à son tableau de chasse.

Pas sûr qu’il soit convié à la prochaine fête des voisins.

