Nolito ne garde pas que des bons souvenirs de Manchester City
Toxic, un tube de Cityzen. Nolito s’est longuement confié sur sa carrière pour le podcast El After Post United, revenant notamment sur son passage à Manchester City. Un p’tit coup de main pour se souvenir : c’était lors de la saison 2016-2017, la grande première de Pep Guardiola à la tête des Skyblues. Dans un effectif rempli de grands noms du foot (comme Yaya Touré, Sergio Agüero et Vincent Kompany entre autres), l’ex-international espagnol explique qu’il a eu du mal à trouver sa place dans ce vestiaire de stars.
« Certains joueurs avaient des ego démesurés. On prenait tous une douche, et chacun repartait aussitôt, raconte-t-il. Ce n’était pas un vestiaire très soudé. Mais bon, j’étais toujours avec les Espagnols, avec (David) Silva ou (Jesús) Navas, et on partageait beaucoup de choses dans le vestiaire. Il y avait tellement de bons joueurs que j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup d’ego. J’ai vu beaucoup de choses, mais je préfère ne rien dire. »
<iframe loading="lazy" title="Nolito: Barça, Celta, Sevilla, Manchester City, Eurocopa con España… | El After #48" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/6OUaJPebyGQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
Premier League ou Liga ?
Avant de choir dans les limbes de l’oubli, Manuel Agudo Durán, de son nom complet, a vagabondé pendant la majeure partie de sa carrière en Espagne. Avec un petit tour notamment agrémenté d’expériences au Barça (bon, surtout la réserve), à Grenade ou encore au Séville FC, c’est surtout au Celta de Vigo que le milieu offensif s’est fait un nom de 2013 à 2016, puis de 2020 à 2022. Pas la carrière la plus sensass, mais une fine connaissance du paysage ibérique à la clé (ça a du bon, de ne pas trop savoir se poser).
Mais lorsqu’on lui demande s’il préfère jouer en Angleterre ou en Espagne, Nolito n’a aucun doute. « Peut-être que la Premier League est un peu plus rapide, on a plus de temps de jeu, il y a moins de fautes. Mais je préfère toujours la Liga, sans aucun doute », affirme-t-il.
Il préfère surtout le soleil, le coquin.
