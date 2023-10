Le Celta frappe-t-il plus au but que Manchester City ?

Visiblement, il y a débat.

À la veille de la rencontre entre Gérone et le Celta en Liga, Rafael Benítez, entraîneur des Galiciens, est apparu en conférence ce jeudi, et a donné une statistique assez étonnante pour défendre les qualités de son équipe. « Nous frappons plus au but que Manchester City. » Actuel 18e du championnat espagnol, avec seulement dix buts inscrits, le Celta ne semble pourtant pas crouler sous les occasions de but, ni les buts tout court.

D’après la base de données statistiques FBref, Manchester City a ainsi frappé 139 fois au but en neuf matchs de Premier League, contre 144 pour le Celta, en dix journées. Le Celta ne tire donc pas plus au but que Manchester City, même s’il « n’a pas une data d’équipe qui joue la relégation ».

Les hommes déforment la vérité, pas les chiffres.

