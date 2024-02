La sortie hasardeuse de Rafael Benítez en conférence de presse

Comparaison n’est pas raison.

Présent pour répondre aux questions de la presse à la veille d’un match capital en vue du maintien, face à la lanterne rouge Almeria, l’entraîneur du Celta Vigo (17e), Rafael Benítez, s’est fendu d’une comparaison à la limite du tolérable. Lassé par les reproches des médias sportifs sur la méforme de l’équipe galicienne, l’ancien coach passé par Liverpool, Valence ou encore le Napoli s’est permis de faire une comparaison avec l’incendie meurtrier qui a eu lieu à Valence le 23 février.

« Le football est capricieux, a-t-il commencé. Quand les choses ne fonctionnent pas, nous commençons à ressasser sans cesse le sujet… Nous ne le faisons pas s’il y a un incendie à Valence, ni quand ça concerne la politique. Mais dans le football, on ressasse beaucoup (…) Nous en sommes là, il nous reste plus qu’à gérer. »

Rafa Benítez estalla contra la prensa.

💬 "Cuando las cosas no salen, empezamos a darle vueltas y vueltas. No le damos vueltas a si hay un incendio en Valencia, no le damos vueltas a la política". pic.twitter.com/Q9qzrv0NoB

— Relevo (@relevo) February 29, 2024