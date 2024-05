Le Barça termine la saison sur une victoire à Séville

SO le Dimanche 26 Mai à 23:16 Article modifié le Dimanche 26 Mai à 23:33

Séville 1-2 Barcelone

Buts : En-Nesyri (31e) pour Séville // Lewandowski (15e) et Lopez (59e) pour le Barça

Une saison à oublier.

Le FC Séville a terminé la saison comme il l’a commencée : par 3 défaites. Et même 4, puisque le Barça est venu s’imposer à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán pour clôturer une Liga qui aura été difficile pour les Andalous comme pour les Catalans qui finissent tout de même avec une 2e place au classement.

Robert Lewandowski avait visiblement envie que Xavi quitte la Catalogne sur une victoire. Alors le Polonais a fait trembler les filets rapidement en reprenant un centre de Cancelo (0-1, 15e). Sauf que Youssef En-Nesyri avait aussi envie de faire plaisir à Sergio Ramos – qui pourrait rejoindre la MLS cet été – et s’est joué de la défense avant de tromper Ter Stegen (1-1, 31e). L’attaquant marocain aurait même pu doubler la marque, mais sa tête s’est écrasée sur le poteau (45e). Un montant qui avait déjà dit non à Pedri quelques minutes plus tôt (37e). Lancé chez les pros par Xavi en début de saison, Fermín López a visiblement eu envie de remercier son entraîneur. C’est en tout cas ce que semblait dire sa frappe enroulée du droit pour offrir la victoire au Barça (1-2, 59e).

Xavi peut partir sur une bonne note.