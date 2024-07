Quand Lionel Messi donnait le bain à Lamine Yamal

« Areuh ! »

En 2008, le FC Barcelone proposait un calendrier de charité, dans lequel ses joueurs posaient avec de mignons bébés. Lionel Messi, période cheveux longs et gras, était donc évidemment présent, et se voyait partager la scène avec un poupon, répondant au nom de : Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Accompagné de sa maman, l’actuel ailier du Barça n’avait en effet qu’un an et se prêtait au jeu des photographes, le sourire aux lèvres.

Seize ans plus tard, Lamine Yamal est devenu le nouveau talent de la Masia et l’un des acteurs majeurs de la sélection espagnole à l’Euro, prête à défier l’Allemagne en quarts de finale ce vendredi soir (18 heures). Messi, lui, s’est offert une Coupe du monde, une Copa América, trois Ligues des champions (quatre au total), et sept Ballons d’or.

Messi avec Lamine Yamal quand il avait 4 mois pic.twitter.com/hK7cyrk6Df — Actu Barça FR 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) July 5, 2024

Sans oublier des vacances de deux ans à Paris.

