9 conseils pour aider Kylian Mbappé à revenir au top

Les fêtes approchent, la fin de 2024 aussi, et un constat s’est imposé cette année : Kylian Mbappé ne va pas bien. Au PSG, en équipe de France et au Real Madrid, l’attaquant a perdu de sa superbe et connaît sans doute la période la plus compliquée depuis le début de sa carrière. Aidons-le à revenir au top.

→ Prendre des (vraies) vacances

Bon, sécher les trêves internationales, c’est bien, mais ce n’est apparemment pas suffisant. Il faut voir plus grand : pourquoi pas une bonne grosse période de vacances jusqu’au mois de février pour se ressourcer et couper ? Un congé sans soldes (il devrait pouvoir se le permettre) pour vraiment révolutionner la condition des joueurs de foot. Puis, entre nous, une saison au Real Madrid, ça ne commence pas avant le mois de mars, hein.

→ Changer de sport

Certes, au poste d’ailier, le XV de France a ce qu’il faut avec Damian Penaud et Louis Bielle-Biarey. Mais en joker de luxe pour le tournoi des 6 nations 2025, ça se tente. Sinon, il reste toujours les tatamis.

→ Arrêter de se prendre pour Neymar ou Ronaldinho

On ne sait pas, il n’y a peut-être vraiment que le foot qui compte pour Kyk’s, et ça peut se comprendre. Dans ce cas, pitié, il ne faut plus se prendre pour un joueur comme Neymar ou Ronaldinho, mais simplement rester Mbappé, en ne venant pas constamment demander le ballon dans les pieds au niveau de la ligne médiane. La deuxième étoile en 2018, on sait comment elle a été décrochée.

→ Monter dans la DeLorean de Retour vers le futur direction 2018

Et si justement, on revenait à 2018 ? La vingtaine pas encore entamée, le poids du monde pas encore sur les épaules, un titre de champion du monde, aucune embrouille (enfin, on croit) entre le papa et la maman, moins de personnes autour de lui, un physique de guépard… Qu’est-ce qu’on était bien quand même.

<iframe loading="lazy" title="France 4-3 Argentine L’accélération de Kylian Mbappé" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/PLCujFHk4I8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Se poser devant les matchs du PSG en Ligue des champions

La stat’ est parlante : le Paris Saint-Germain a planté trois buts lors de ses sept derniers matchs de Ligue des champions. Mieux encore, sur ces trois pions, aucun n’a été marqué par des attaquants. Alors, si Mbappé était de la partie et n’avait pas fait mieux lors de la double confrontation contre Dortmund au printemps, il a aussi le droit de se consoler en ayant la confirmation que, non, il n’était pas le BIG problème du PSG. Soyons honnêtes : on a tous déjà été un peu contents de voir une personne qui nous a fait du mal ne pas être plus heureuse sans nous. Un réflexe humain.

→ Rejoindre un championnat mineur

Ibrahima Konaté n’a pas tort : qu’est-ce que ça doit être chiant d’avoir les regards braqués sur toi H24. D’accord, le monsieur a beaucoup d’argent et peut avoir une vie très confortable, mais accordons-lui le droit d’en avoir marre de ne pas pouvoir se rendre chez son boulanger s’offrir un pain suisse (vous dites comme ça, vous ?) sans créer une polémique. Le Real Madrid n’est pas le meilleur endroit pour avoir un peu de calme, alors une petite pige dans un championnat mineur (l’Arabie saoudite ou le Groenland, peu importe) pour se refaire la cerise, marquer des buts et vivre tranquillou, ça peut le faire. Puis, si besoin, il reste toujours la Ligue 1 et la relative tranquillité de l’AS Monaco, son club formateur.

→ Aller voir un marabout

Emmanuel Petit ne doit pas être le seul à adhérer à cette théorie : le marabout qu’aurait sollicité Paul Pogba a l’air d’être diablement efficace. On sait si c’est toujours possible de le retrouver pour retourner le sortilège et laisser Kylian tranquille ?

→ Se faire une petite pige comme bénévole à l’association Inspired by KM

Parce que créer une association pour accompagner les enfants, c’est déjà top, mais aller y jouer les moniteurs pendant quelques semaines, c’est encore mieux. Et finalement, est-ce que les sourires et la bonne humeur des petits ne seraient pas la meilleure des thérapies ?

Post Instagram Voir sur instagram.com

→ Prendre exemple sur Rocky Balboa

Courir après des poules, avaler cinq œufs crus et cogner comme un sourd avec une masse sur des carcasses de voiture. Si cette méthode d’entraînement a marché pour Rocky Balboa, ça peut aussi fonctionner pour l’athlète Mbappé. C’est pas fini tant que la cloche n’a pas sonné, comme on dit.

Michel Platini trouve Kylian Mbappé « perdu sur le terrain »