Mbappé et Rüdiger connaissent leur sanction

Ils l’ont échappé belle.

Se toucher ses parties génitales et mimer un geste d’étranglement, l’UEFA ne pouvait pas le laisser passer. La semaine dernière, l’instance européenne avait ouvert une enquête sur Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Vinícius Junior et Dani Ceballos pour des comportements jugés déplacé lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid (1-0, 2-4 TAB). Ce vendredi, les sanctions tombent.

Mbappé et Rüdiger sanctionnés, Vinícius s’en tire bien

L’UEFA a tranché, et c’est le Français et l’Allemand qui sont les plus durement sanctionnés. Antonio Rüdiger écope d’une amende de 40 000 euros accompagnée d’un match de suspension avec sursis. Le Kyks lui devra débourser 30 000 euros d’amende, et aussi d’une rencontre de suspension avec sursis. Pas de match pour Dani Ceballos mais tout de même de 20 000 euros d’amende. Le très agité Vinícius Junior est finalement innocenté.

Pour rappel, une suspension pour le déplacement à Arsenal mardi prochain pour le quart de finale de Ligue des champions était possible par le règlement. Une possibilité qui restera qu’au stade de menace : les Madrilènes peuvent pousser un ouf de soulagement !

Des sanctions moins lourdes que pour leur coach Carlo.

